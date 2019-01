Barletta, falso finanziere chiedeva soldi per riviste giuridico-economiche, arrestato

Si spacciava per uno della guardia di finanza, ma era un pregiudicato 40 enne di Barletta. Contattava imprenditori e professionisti - come si legge sul quotidiano pugliese "La Gazzetta del Mezzogiorno" - proponendo loro l'acquisto di riviste di taglio giuridico ed economico. Titoli di "peso": "Rivista di finanza ed economia", "La verifica fiscale", "La modulistica della Guardia di Finanza per la verifica fiscale". Ogni copia costava 100 euro. E per rendere ancor più verosimile la cosa, l'uomo - oltre al classico timore che incuteva nelle vittime minacciandole di ritorsioni da parte delle fiamme gialle qualora i malcapitati non avessero acquistato la rivista - telefonava ai potenziali "acquirenti" attraverso la linea telefonica di una società di Barletta.

Il "trucco" c'era e a vederlo è stata proprio la guardia di finanza che ha arrestato l'uomo. Finito in manette, il 40 enne dovrà ora rispondere di truffa aggravata.