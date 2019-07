Barletta, novantenne scippato da motociclista finisce in ospedale

Poteva finire in tragedia uno scippo a Barletta. Vittima un uomo di 90 anni appena compiuti. L'anziano camminava per le vie del centro storico del Comune della provincia Bat, in Puglia. Ad un certo punto un giovane a bordo di una moto, con la scusa di un'informazione stradale, si è avvicinato al 90enne e gli ha strappato una collanina di oro dal collo, con il ciondolo raffigurante Cristo.

Il fatto è accaduto alle ore 8,30 del mattino. L'anziano dopo essere stato strattonato è caduto per terra e ha riportato trenta punti di sutura sulla gamba destra. Secondo quanto si legge sul quotidiano regionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", il motociclista si è avvicinato all'uomo mentre cammminava, come detto. Dopo la scusa dell'informazione stradale, il giovane ha cercato di strappare la collana di oro dal collo dell'uomo. Tra i due è scoppiata una colluttazione. L’anziano, come si legge sempre sulla Gazzetta, è caduto addosso al delinquente che ha continuato a strattonarlo e ad usare violenza contro di lui per tentare di divincolarsi e scappare con la collanina.

A quel punto l'anziano è caduto per terra ed il ladro è riuscito a fuggire. La vittima è stata soccorsa e portata al pronto soccorso dell'ospedale "Monsignor Raffaele Dimiccoli" di Barletta. L'anziano si è poi recato al commissariato di polizia dove ha denunciato l'accaduto. Gli agenti stanno portando avanti le indagini per dare un volto al malfattore con l'ausilio delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.