In Basilicata il record di molestie sessuali a lavoro

Sono terzi nella classifica nazionale i lucani per molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Quasi il sei per cento delle donne in Basilicata ha subìto ricatti o “attenzioni" non desiderate da parte di un collega o un datore di lavoro. Sono i dati Istat a dirlo. A pubblicare per prima la notizia il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

È stato preso in considerazione il periodo tra il 2014 e il 2016. Ed è venuta fuori una situazione allarmante. Soprattutto se si considerano anche al di fuori dei luoghi di lavoro. In questo caso il quaranta per cento delle donne comprese tra i 14 e i 65 anni, in Basilicata, almeno una volta nella vita hanno subito molestie.

Un altro dato fa riflettere. Secondo l’istituto nazionale di statistica, c'è una maggiore incidenza di molestie tra le donne più istruite e più adulte.

È nel settore terziario che si registra il maggior numero di episodi di molestie: il 37,6 per cento ai danni delle impiegate; il 30,4 per cento, invece, coinvolge donne assunte nel settore del commercio e dei servizi.

L'Istat rileva anche un altro dato allarmante. Negli ultimi tre anni un milione e 274mila uomini avrebbero subito molestie sessuali quasi sempre da parte di altri uomini e non sempre sui luoghi di lavoro.

Grava l'ombra su questi episodi dello squilibrio che nei rapporti di lavoro genera il potere con l'odioso ricatto subito di cui troppo spesso non si fa parola con nessuno.