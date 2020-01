Basilicata, tifoso investito e ucciso: 25 arresti nella notte

Sono state arrestate 25 persone dopo la morte di Fabio Tucciariello, 39enne tifoso della Vultur Rionero, investito ieri da un'automobile occupata da tifosi del Melfi.

Le misure sono state disposte nella tarda serata di domenica, la polizia ha arrestato un uomo di 30 anni, tifoso del Melfi, che sarebbe stato alla guida della Fiat Punto che ha investito e ucciso Fabio Tucciariello, il tifoso della Vultur Rionero, morto a Vaglio di Basilicata. Inoltre sono stati arrestati e posti ai domiciliari 24 ultrà della squadra lucana, tutti maggiorenni. Resta in prognosi riservata invece all'Ospedale San Carlo di Potenza l'altro tifoso ferito. E' stato operato per la riduzione delle fratture riportate ad un braccio e alla gamba destra dopo essere stato investito dalla vettura con a bordo alcuni tifosi del Melfi. Resta in osservazione in traumatologia e la situazione viene monitorata costantemente dal personale sanitario.

La ricostruzione

Intanto proseguono le indagini della polizia per ricostruire nei minimi dettagli l'accaduto e il quadro della vicenda sembra ormai definito. La causa scatenante è stata dunque una rissa fra supporter delle due tifoserie avvenuta nella mattinata prima della partita, nell'area di servizio sulla statale 407 Basentana. Secondo la ricostruzione, i tifosi del Rionero erano in una strada che non è sul tragitto per Brienza, dove erano diretti per la trasferta, bensì su quella da cui i tifosi del Melfi avrebbero dovuto passare per recarsi a Tolve. Qui i tifosi del Melfi, suddivisi in cinque veicoli, hanno trovato la strada sbarrata dall'altra tifoseria. In questi momenti concitati, alcuni tifosi del Melfi sono riusciti a passare mentre altri hanno dovuto fare retromarcia. Invece la Fiat Punto è rimasta bloccata, a quel punto lo scontro fatale e poi la tragedia in cui Tucciariello è stato investito ed è morto sul colpo. Il 30enne di Melfi, alla guida dell'auto è finito in manette e trasportato poi in carcere con l'accusa di omicidio. Altri 24 tifosi del Vultur Rionero sono stati posti agli arresti domiciliari con le accuse di violenza privata e porto di oggetti da offesa. Alcuni di essi sono stati rintracciati dalla polizia a Vaglio, gli altri a Brienza dove erano andati per seguire la trasferta, nonostante gli scontri avvenuti in precedenza. Sul luogo degli scontri sono stati trovati oggetti atti ad offendere tra cui dei tirapugni.

Il vertice per l'ordine e la sicurezza pubblica