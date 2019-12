Bassano, armato di bottiglia aggredisce i carabinieri: arrestato marocchino pluripregiudicato

Completamente ubriaco infastidisce le persone di passaggio nella stazione di Bassano del Grappa, nel Vicentino, e con una bottiglia di vetro minaccia e tenta di aggredire i carabinieri che lo invitavano a calmarsi. Per fortuna, a parte la paura, nessuno ha riportato danni dalle intemperanze provocate da un 34enne marocchino privo di lucidità a causa dell’alcol. Nel tardo pomeriggio di ieri, diversi cittadini hanno allertato il 112 segnalando la presenza di alcuni giovani stranieri che si divertivano ad infastidire le persone di passaggio nei pressi del bar della stazione ferroviaria bassanese.

Sul posto, così, è giunta una gazzella della sezione radiomobile che ha subito individuato chi si era rese responsabile del caos. I militari hanno prima fermato ed identificato tre uomini di nazionalità marocchina e, successivamente, hanno invitato i nordafricani ad assumere un comportamento educato e rispettoso.

Mentre due di loro si sono allontanati per evitare guai, un terzo ha continuato nella sua condotta violenta tanto che, in preda alla rabbia, si è rivolto contro i militari in modo minaccioso. L’immigrato, del tutto fuori di sé, ha impugnato una bottiglia di vetro e si è scagliato contro gli uomini delle forze dell’ordine. L’extracomunitario ha provato a colpire i carabinieri senza, però, riuscire nel suo intento.

Il marocchino è stato bloccato con grande fatica e portato subito in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Il soggetto è stato identificato in Mohammed Jalal Belouarti, un 34enne pluripregiudicato. Dopo aver vagliato la sua posizione, il nordafricano è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma. Il marocchino ora è in attesa del processo per direttissima.

Solo poche ore prima, nella vicinissima Vicenza un albanese è stato protagonista di un altro episodio di violenza contro chi lavora per la sicurezza dei cittadini. In questo caso a compiere azioni ostili è stato un pregiudicato di nazionalità albanese, da tempo ricercato perché presente sul territorio italiano nonostante un'espulsione con divieto di reingresso nel nostro Paese.

Lo straniero è stato rintracciato intorno alle 22:00 di lunedì all'interno di un'area di parcheggio pubblico in via Bassano. Qui i poliziotti hanno trovato l'albanese addormentato all'interno di un'autovettura, divenuta una sorta di suo rifugio. L’uomo, fermato, è stato piuttosto collaborativo tanto che è andato in centrale senza opporre resistenza. Una volta nella cella di sicurezza, però, l’immigrato è andato in escandescenza.

Con la scusa di dover andare in bagno, prima ha aggredito gli agenti e, poi, ha rivolto la propria rabbia anche contro se stesso procurandosi delle lesioni. Dopo essere stato immobilizzato a fatica, l’esagitato è stato affidato alle cure degli operatori del Suem e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza per essere ricoverato nel reparto di Psichiatria. Lo straniero, infine, è stato accompagnato all'aeroporto di Venezia per essere imbarcato su un aereo diretto in Albania.