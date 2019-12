"Botte dai demoni mascherati". ​Ma è una macabra messinscena

Il video, pubblicato in rete e subito diventato virale, è di una violenza agghiacciante (guarda il video). Durante la tradizionale festa in onore di San Nicola, per le strade di Vipiteno, paesino di meno di settemila abitanti della provincia autonoma di Bolzano, è esplosa la furia dei Krampus, gli esseri demoniaci che accompagnano la sfilata. Con i bastoni si sono scagliati contro la folla in quella che, stando alle immagini postate sul web, sembra una vera e propria punizione punitiva. Sotto i loro colpi, come riporta la Voce del Trentino, sono finiti soprattutto gli immigrati. Ma l'associazione che organizza l'evento smentisce tutto a Alto Adige Tv: .

Il 5 dicembre, in occasione della tradizionale festa, i diavoli mascherati sfilano per le strade con bastoni, forconi e catene. I Krampus, secondo la mitologia cristiana, sono figure demoniache sconfitto da San Nicola, voscovo di Myra, e quindi costrette a servirlo. In Italia, come ricorda anche Wikipedia, questi festeggiamenti sono diffusi soprattutto in Trentino-Alto Adige, in Friuli-Venezia Giulia e in alcune località del Veneto, come in provincia di Belluno. Le immagini, che in queste ore sono finite al vaglio degli inquirenti, arrivano da Vipiteno e raccontano come giovedì scorso la sfilata nel centro storico della cittadina si sia trasformata in una vera e propria spedizione punitiva. Una caccia all'uomo forsennata che avrebbe travolto le persone che erano accorse alla festa e, in modo particolare, gli immigrati (guarda il video). Il condizionale è d'obbligo perché, secondo quanto riferito ai microfoni di Alto Adige Tv dalla stessa associazione che organizza l'evento, "le accuse razziste collegate al video non corrispondono a verità" . Cosa c'è davvero dietro a queste immagini?