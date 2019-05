Batteri fecali nella tisana: lotti ritirati dal mercato

Ci sono tracce di batteri fecali nella tisana e alcuni lotti del prodotto sono stati ritirati dal mercato. Sono stati trovati rinvenuti, infatti, residui di Escherichia Coli sono nell'infuso L'Angelica della linea "Ventre piatto cold" e alcune scatole dello stesso sono state allora ritirate dal mercato dall’azienda produttrice della tisana.

Il gruppo Coswell Spa, dunque, ha richiamato volontariamente le confezioni dei lotti della tisana L'Angelica "Ventre piatto cold" numero: 910001001 910101001 910201001 910501001.

A scopo precauzionale, l'azienda produttrice in una nota raccomanda di non consumare il prodotto se il numero di lotto coincide con quelli segnalati e di restituirla al punto vendita d'acquisto,