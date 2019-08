Beatrice morta a 5 mesi, parla la mamma: "Un anno senza verità"

"Doveva essere un'operazione semplice ". Invece la piccola Beatrice è morta a 5 mesi, il 30 agosto del 2018. E, dopo un anno, la sua famiglia non conosce ancora la verità.

" Siamo ancora in alto mare perché aspettiamo la relazione dell'autopsia che ancora non arriva ", spiega all'Agi Benedetta, la mamma della piccola, che da quel 30 agosto combatte per avere giustizia, insieme al marito. La piccola era la terza figlia della coppia e non aveva mai avuto problemi di salute, a parte un Div, un difetto intraventricolare con il quale era nata, che però non aveva allarmato troppo i medici e la famiglia. Il Div, però, va sistemato e il cardiologo di Palermo che visita la piccola mette la famiglia in contatto con un cardiochirurgo di Taormina. Così, il 30 giugno, la piccola viene ricoverata all'ospedale San Vincenzo di Taormina, dopo aver effettuato l'angio tac. Lì, il medico "aveva visto qualcosa di anomalo, ci disse che c'era uno sling polmonare, l'arteria polmonare sinistra passava tra la trachea e l'esofago ". Poi, Beatrice entra in sala operatoria per un intervento che sarebbe dovuto durare 4 ore, ma esce dopo 12 ore, " in condizioni disumane, il medico ci dice che l'angio tac era illeggibile e che Beatrice era nata senza l'arteria polmonare ". Allora la piccola viene trasferita poi al Bambin Gesù di Roma, dove muore.

Da un anno, i genitori di Beatrice chiedono giustizia e vogliono sapere la verità. Molto dipenderà dalla relazione del medico legale, che ha effettuato l'autopsia lo scorso 18 gennaio e che a breve dovrebbe depositare le sue conclusioni. "Sto lottando affinchè venga fuori la verità, stiamo aspettando un documento ufficiale per poterci muovere ", ribadisce la donna.