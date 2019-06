La beffa nel dl Crescita: niente vantaggi Rc auto per i conducenti virtuosi

Niente possibilità per i conducenti virtuosi, e per i membri del nucleo familiare, di assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, sulla base della classe di merito più favorevole a cui si potrà accedere anche in caso di rinnovo di contratti assicurativi già stipulati e non solo nei casi di stipulazione di un nuovo contratto. Infatti, è arrivato lo stop delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento dei relatori al dl Vrescita che prevedeva l'agevolazione, modificando le regole sul "bonus-malus" e istituendo l'accesso alla classe di merito più favorevole anche nel caso di rinnovo del contratto Rc auto a condizione che il conducente "non sia responsabile esclusivo, principale o prioritario si un sinistro da almeno 5 anni".

La proposta di modifica è stata dichiarata inammissibile, ma resta la possibilità per i relatori di presentare ricorso.

Inoltre, salta anche l'emendamento, sempre a firma dei relatori, che istituiva un commissario per accelerare gli appalti in vista degli Europei di calcio del 2020. Dichiarata inammissibile anche la proposta di modifica degli stessi relatori che introduceva la Carta del turista, una carta di pagamento, anche digitale, per acquistare i biglietti dei mezzi pubblici o dei musei, con agevolazioni, a seguito di apposite convenzioni stipulate.