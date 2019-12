Belgio, per l'Unesco il carnevale di Aalst non è più patrimonio dell'umanità: è accusato di antisemitismo

Maschere discriminatorie, carri considerati ingiuriosi e caricature giudicate troppo offensieve, al limite dell'antisemitismo. Da lì, la decisione di togliere la manifestazione dalla lista dei patrimoni dell'umanità. Così, per la prima volta, l'Uniesco cancella dalla proprio elenco un evento, nello specifico il tradizionale carnevale della città di Aalst, nella provincia delle Fiandre orientali, in Belgio.

Topi ed ebrei

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il corteo è stato rimosso dalla lista dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura a causa delle ricorrenti maschere razzisti e antisemite che appaiono nella sfilata dei carri. Gli organizzatori, infatti, per sbeffeggiare il rapporto tra capitalismo e potere, spesso, avrebbero proposto caricature di topi e di ebrei. E la cosa non è passata inosservata.

Il provvedimento dell'Unesco

Come si legge nel comunicato ufficiale, il provvedimento dell'Unesco è stato deciso per rispetto dei " principi fondanti di dignità, parità, mutuo rispetto fra i popoli e condanna di ogni forma di razzismo e antisemtismo ". Il carnevale della città belga, che dura tre giorni, è entrato a far parte della lista dell'organizzione Onu nel 2010 e da quel momento si sarebbero registrate diverse critiche, sia dall'Unione europa, sia dal centro Simon Weisenthal e da diversi centri per la cultura ebraica.

UNESCO pulls anti-Semitic Belgian carnival from heritage list: UN’s culture committee withdraws annual Aalst carnival from its heritage list over persistent charges of anti-Semitism. https://t.co/VBh3RVI6FU ArutzSheva pic.twitter.com/Jde6Y1ZyF0 — Jewish Community (@JComm_NewsFeeds) December 13, 2019

Gli stereotipi sotto accusa

A finire sotto accusa, gli aspetti antisemiti di alcune rappresentazioni, come i pupazzi con il naso adunco (caratteristica che, secondo alcuni luoghi comuni, contraddistinguerebbe gli ebrei), o personaggi dai lunghi capelli ricci seduti su sacchi di denaro, apparsi proprio quest'anno in occasione della sfilata. La manifestazione era stata segnalata anche da diverse organizzazioni, tra cui anche gli Avvocati britannici per Israele.

I commenti