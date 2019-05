Benevento, neonato in rianimazione: familiari aggrediscono medico

Ore di fortissima tensione si sono vissute la scorsa notte e questa mattina all'ospedale Gaetano Rummo di Benevento. Un medico in servizio presso il nosocomio sannita è stato aggredito dai familiari di una donna che aveva appena partorito.

Come riporta Ottopagine, la violenza è scattata quando i sanitari hanno comunicato che il neonato, a causa di complicazioni, era stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Stando a quanto si apprende, alla donna sarebbe stato praticato un parto naturale. La situazione è presto mutata tanto che dapprima si è reso necessario l'utilizzo della ventosa e poi si è dovuti ricorrere al cesareo, grazie al quale è stato possibile far nascere il bambino.

Le condizioni del neonato, però, sono risultate gravi ed è stato necessario il ricovero in terapia intensiva, dove è costantemente monitorato dal personale medico, che gli sta fornendo tutte le cure del caso. La notizia è stata accolta con disperazione dai familiari della donna. Nella notte, c'è stata un'accesa discussione tra questi e un medico.

Tutto sembrava essersi risolto ed, invece, questa mattina dalle parole si è passati ai fatti: il padre del piccolo e la nonna hanno incontrato di nuovo il dottore e, in preda al nervosismo, lo hanno spintonato e schiaffeggiato. In entrambi i casi si è reso necessario l'intervento in ospedale di polizia e carabinieri per placare gli animi e ristabilire l'ordine nell’ospedale di Benevento.