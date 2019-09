Benevento, parto record al Sacro Cuore: coppia dà alla luce quattro gemelli

Sono trentenni i genitori della provincia di Benevento che hanno dato alla luce ben quattro gemelli all’ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli. Si tratta di una nascita record, avvenuta in tempi velocissimi. Mamma Annalisa ha partorito con taglio cesareo dopo poco meno di 45 minuti di travaglio. Francesco, Maria Luisa, Luigi e Arianna si trasferiranno presto nella loro abitazione di San Nicola Manfredi.

In paese c’è una trepida attesa per il ritorno a casa della coppia sannita. Sono previsti festeggiamenti pubblici, per salutare il lieto evento, che ha suscitato clamore facendo il giro dei social. Nel 2010, sempre in Campania, ci fu un altro parto plurigemellare. Ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, vennero alla luce sei gemelli: Paolo, Maurizio, Francesca Pia, Angelica, Annachiara e Serena.

Anche in quel caso il parto avvenne a Benevento, all’ospedale Rummo, e allora ci fu una catena solidale per dare una mano ai genitori, dato che il padre dei bambini successivamente perse il lavoro. Furono in tanti a prodigarsi per trovare una nuova occupazione al papà dei sei gemelli.

Segui già la pagina di Napoli de ilGiornale.it?