Bergamo, 56enne fermato sull'A4 mentre va ad uccidere la ex moglie

Completamente ubriaco, si mette alla guida della sua Fiat verde per raggiungere la zona della Val Brembana (Bergamo) e uccidere l'ex moglie. Un proposito che, pochi minuti prima, aveva comunicato a quelli che un tempo erano stati i suoi suoceri, facendoli piombare nel terrore.

Protagonista della vicenda un 56enne residente in Brianza, arrestato lo scorso venerdì pomeriggio dagli agenti della Stradale, che sono riusciti a fermarlo in tempo.

Dopo aver chiuso la telefonata con i genitori della ex, l'uomo si è messo al volante ed ha imboccato l'A4 Milano-Venezia, diretto verso l'abitazione della donna. Ad impedire che il soggetto riuscisse nel proprio intento gli agenti della polizia stradale di Seriate, allertati dal padre e dalla madre della vittima designata.

Rintracciato il 56enne, gli agenti lo hanno raggiunto in autostrada, dando origine ad un breve inseguimento. L'uomo si è poi arresto, fermandosi presso l'area di servizio Brembo Sud (Bergamo), dove è stato ammanettato e sottoposto a dei controlli. Sottoposto al test dell'etilometro, il 56enne è risultato avere un tasso alcolemico di ben sei volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Durante la procedura di perquisizione personale, invece, non è stato trovato in possesso di armi o di altri oggetti atti ad offendere.

Dichiarato in arresto, l'uomo si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza della polizia stradale di Bergamo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.