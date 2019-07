Bergamo, bimbo di sei anni investito dalla vicina di casa

Tragedia a Bergamo dove un bambino di sei anni è stato investito dalla vicina di casa, impegnata in una manovra con la sua automobile. Il bimbo era sulla sua bicicletta quando la vettura della donna lo ha urtato facendolo cadere violentemente al suolo. Sarebbe in gravissime condizioni. Il dramma è avvenuto questo pomeriggio, venerdì 19 luglio a Colere, comune della valle di Scalve, in provincia di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione la donna si trovava in macchina e stava facendo manovra. Il piccolo ciclista invece stava giocando con la bicicletta a poca distanza dalla vettura. La vicina non si sarebbe accorta del bambino e con l'auto avrebbe urtato la bici, facendo cadere il piccolo sull’asfalto. Immediatamente la vittima è stata soccorsa dai genitori, i quali, viste le condizioni critiche del figlio, hanno deciso di chiamare il 118 per avere un soccorso medico.

E’ stato necessario l’intervento di un elisoccorso per poter trasportare il bambino nel più breve tempo possibile all’ospedale di Bergamo, il Papa Giovanni XXIII. E’ ancora presto per avere un quadro preciso delle sue reali condizioni fisiche. Secondo alcune indiscrezioni però, il piccolo sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Adesso sarà compito delle Forze dell'ordine fare i rilevamenti del caso sul luogo dell'incidente, per cercare di capire l'esatta dinamica della tragedia avvenuto questo pomeriggio. Ovviamente sotto choc la vicina di casa e i genitori della piccola vittima.