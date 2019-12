Bergamo, gemellini ricoverati. Il maschietto muore, la sorellina è viva

Un neonato di soli cinque mesi è morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Era arrivato sabato insieme alla sua gemellina, entrambi avevano febbre alta e difficoltà respiratorie. Il bimbo è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura ospedaliera, la sorellina è viva ma è tutt’ora in osservazione. I carabinieri dei Nas di Brescia hanno sequestrato tutta la documentazione clinica relativa al piccolo Zakaria per effettuare accertamenti. La procura di Bergamo ha aperto un’inchiesta. Oggi, lunedì 9 dicembre verrà eseguita l’autopsia sul corpicino del neonato. I due gemellini erano nati lo scorso 9 luglio all’ospedale di Alzano Lombardo.

Sotto indagine il richiamo vaccinale

Come riportato da Il Giorno, sotto indagine anche il richiamo vaccinale, a cui entrambi erano stati sottoposti venerdì scorso, dopo esattamente un mese dal primo. Sabato 7 dicembre era stato il padre dei gemellini ad allertare i soccorsi, preoccupato perché i suoi figli respiravano male e avevano la febbre alta. Immediatamente nell’appartamento di via Simone Elia a Torre Boldone, erano giunti gli operatori sanitari a bordo di un’ambulanza. Date le loro condizioni preoccupanti, i due bimbi erano stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Quando purtroppo i bambini sono giunti al pronto soccorso, per Zakaria non vi era più nulla da fare, il suo cuoricino aveva smesso di battere. I medici avevano solo potuto constatarne il decesso. La gemellina invece è stata affidata alle cure del personale medico e ricoverata in nosocomio.

La procura di Bergamo ha aperto un'inchiesta