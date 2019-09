Bergamo, ultraleggero si schianta su strada: un morto e tre feriti

Tragedia questa mattina nei pressi di Bergamo. Un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo sulla strada che collega l’Aeroclub della città lombarda all’Asse interurbano in direzione est.

Nell’incidente, una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. A perdere la vita, una ragazzina di 15 anni. I feriti, invece, sono il padre della vittima e due sorelle, di cui una gemella.

Nello schianto, che si è verificato intorno alle ore 10:20, è rimasto coinvolto un velivolo appartenente proprio alla flotta dell'Aeroclub Bergamo che era in fase di atterraggio sulla pista turistica.

Alla guida dell’ultraleggero c’era Stefano Mecca, vice presidente dell’associazione. Secondo una prima ricostruzione, l’aereo avrebbe dovuto raggiungere Venezia ma subito dopo il decollo il pilota si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Per questo, Mecca ha tentato di tornare alla pista dell’Aeroclub. Il tentativo, però, è andato male proprio nella fase dell’atterraggio d’emergenza.

Sul luogo dell'impatto sono giunti immediatamente quattro autoambulanze e l’elicottero del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato.

Per la ragazza, morta sul colpo, non c'è stato nulla da fare. I tre feriti, invece, sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale: al momento le loro condizioni non sono state rese note. La polizia stradale ha disposto la chiusura della viabilità sulla strada interessata dallo schianto.

La Sacbo precisa, però, che l'operatività dell'aeroporto di Bergamo non ha subito interruzioni e i movimenti in decollo e in atterraggio degli aerei proseguono regolarmente.