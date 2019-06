In bicicletta finisce sotto un trattore: bambina in codice rosso

Sfiorata la tragedia in provincia di Taranto. Una bambina pedalava nella piazza centrale del suo paese dell'entroterra tarantino quando è stata investita da un trattore. Era spensierata, in corsa verso l'estate a bordo della sua bicicletta "Cruise" di colore verde acqua (probabilmente era il regalo per la promozione), quando è stata investita dal mezzo agricolo di ritorno dalla campagna all'imbrunire. Era carico di fieno. A guidarlo un uomo.



È accaduto a Monteparano, questa sera intorno alle ore 19,30. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi. Ma non sarebbe in pericolo di vita. A finire sotto la ruota della bicicletta una gamba della bambina. La testa invece, pare abbia sbattuto contro il trattore come si può evincere dalla foto di Francesco Manfuso.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, al vaglio degli inquirenti.