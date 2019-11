Bimba di 3 anni muore dopo essere stata dimessa da ospedale

Viene dimessa dall'ospedale ma muore qualche ora dopo. È la tragedia che ha coinvolto una bimba di soli 3 anni che, dopo aver fatto ritorno nella sua casa di Santa Marinella, è morta tra le braccia della mamma.

I medici che l'avevano visitata, non hanno ritenuto necessario il ricovero. A quanto pare, sembra che il quadro clinico della bambina fosse stabile e non presentasse alcuna criticità o preoccupante anomalia. Eppure, la mamma, una donna 45enne di origini nigeriane, aveva avuto il sentore che qualcosa non andasse. Così, nel pomeriggio del 6 novembre, aveva avviluppato sua figlia in uno scialle e l'aveva portata al Pronto Soccorso del Bambino Gesù per appurare l'entità del malessere. Nonostante le fosse stata prescritta una terapia antibiotica ad hoc, la piccola seguitava da giorni con febbre alta e vomito. Ma, alla luce dell tragedia occorsa, è evidente che ci fosse dell'altro sotto, un male strisciante che l'ha condotta alla morte nel giro di qualche ora.

Stando a quanto si apprende dalle pagine di Blitz quotidiano , la piccola aveva raggiunto l'ospedale Bambino Gesù, presso la sede di Palidoro, con conati incessanti e una temperatura corporea decisamente elevata.Tuttavia, ai dottori del pronto soccorsi cui erano state affidate le cure della piccola, la situazione non era apparsa così grave. O, almeno, non da trattenerla presso l'ospedale in osservazione. Così, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stata dimessa con una cura di antibiotici e antistaminici. Nulla di grave. Fatto sta che al rientro nella casa di Santa Marinella, la situazione è peggiorata, Pressapoco alle ore 21, la bimba ha cominciato ad avere una grave sofferenza respiratoria, salvo poi avere una crisi epilettica irreversibile. Nonostante i genitori abbiano allertato con solerzia il 118, la piccola è morta nel giro di pochi minuti, tra le braccia della mamma.