Bimba di 3 anni schiacciata da un trattore: è grave

È rimasta schiacciata sotto un trattore ed ora verserebbe in gravi condizioni. Questa la tragedia che ha travolto una bimba di soli tre anni che ora rischia la vita.

Un tranquillo e spensiarato pomeriggio si è trasformato in un terribile incubo per una intera famiglia altoatesina. L'incidente si è consumato attorno alle ore 16 di ieri, sabato 11 gennaio, a Tall, una piccola frazione del comune di Scena, in Alto Adige. Stando a quanto riferisce la testata d'informazione online Il Dolimiti , pare che la bimba fosse in compagnia del papà quando si è verificato il ribaltamento. Dalle prime ricostruzioni della vicenda, sembrerebbe che la piccola fosse seduta sul trattore al lato passeggeri quando ha attraversato un tratto di campagna in forte pendenza, nelle vicinanze del maso di famiglia. A quel punto, il mezzo agricolo avrebbe perso aderenza col terreno finendo col ribaltarsi e schiacciare la bambina. Il genitore ha subito lanciato l'allarme ai soccorsi sanitari che si sono precipitati sul luogo della segnalazione. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Bianca, l'elicottero Pelikan 2, vigili del fuoco e carabinieri. I pomipieri, in rapporto di stretta collaborazione con i militari dell'Arma hanno provveduto a sollevare il mezzo ed isolare la zona al fine di agevolare l'intervento del personale paramedico. Le condizioni della giovanissima vittima sono apparse subito molto gravi tanto che, i medici del 118 hanno ritenuto opporturno trasportare la piccola in elicottero all'ospedale di Verona dopo le prime cure.

La dinamica della vicenda non è ancora stata dettagliata. Saranno necessari, infatti, ulteriori verifiche per chiarire cosa sia successo e stabilire eventuali responsabilità. Intanto, la prognosi della bimba ferita resta riservata in attesa di nuovi aggiornamenti.

L'incidente si è verificato a poche ore da un episodio analogo avvenuto a Rieti, nella frazione di Cumulata di Leonessa dove un uomo di 77 anni rimasto schiacciato dalle ruote del suo trattore. L'anziano, soccorso da un'eliambulanza, è stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma riportando una profonda frattura toracica ed una spalla lussata. Non sarebbe in pericolo di vita.