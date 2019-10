Bimba di 4 anni azzannata da Rottweiler. Denunciato proprietario

Azzannata alla testa da un grosso Rottweiler. Così, una bambina di quattro anni è stata assaltata brutalmente dal molosso mentre giocava all'esterno della propria abitazione. Denunciato il proprietario del cane.

È accaduto nel corso della giornata di sabato, a San Donato di Ninea, in provincia di Cosenza. Stando a quanto si apprende dalla testata giornalistica online quicosenza.it , la piccola si trovava in strada, appena qualche metro distante da casa, quando il Rottweiler le si è avventato contro con furia cieca ferendola fino quasi ad ucciderla. Alcuni passanti, non appena si sono accorti del feroce attacco canino che si stava consumando sotto i loro occhi, hanno tentato subito di liberare la piccola dalla pericolosa morsa del molosso. Nel contempo, anche il papà della bambina, attirato dalle strazianti urla di dolore, si precipitava in suo soccorso. Data la gravità della circostanza, è stato necessario l'intervento del 118. Trasportata in codice rosso all'Ospedale dell'Annunziata di Cosenza, la bambina è stata sottoposta immediatamente ad intervento chirurgico. Le ferite da suturare sarebbero state profonde e molteplici, anche alla testa.

Da una prima ricostruzione della vicenda, in riferimento alle testimonianze fornite alle autorità da alcuni testimoni oculari, il cane sarebbe fuggito dal cortile di un'abitazione vicina scavalcando la recinzione. Al momento della tragica circostanza, l'animale era in custodia dal padre del proprietario. Per quest'ultimo, sembrerebbe già in atto una denuncia per lesioni colpose, omessa custodia e malgoverno di animali nonché la comminazione di una salata sanzione amministrativa.

Ad oggi, la bambina resta ricoverata nella struttura ospedaliera locale per lesioni gravi ma non verserebbe in pericolo di vita. Il Rottweiler, invece, è stato sottoposto a profilassi veterinaria presso il canile di Villapiana.