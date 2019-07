Bimba cade dal balcone, salva grazie a uno stenditoio

Una bimba di soli due anni è precipitata dal balcone di casa. A salvarla uno stenditoio steso al piano sottostante. La piccola, di origini marocchine, è però rimbalzata picchiando violentemente la testolina sul cemento. Al momento è ricoverata in gravi condizioni e in prognosi riservata a Bergamo. La mamma era forse distratta dal figlio più piccolo, di un anno di vita, e non si è accorta del pericolo. La tragedia è avvenuta giovedì sera, 25 luglio, verso le 20, a Casorate Primo, comune in provincia di Pavia. Una bimba di due anni sarebbe caduta dal balcone di casa, un appartamento in un palazzo Aler sito in via Marconi, dove vive con la propria famiglia, la mamma e tre fratellini.

Alcuni vicini e i familiari della bimba avrebbero assistito alla caduta e immediatamente hanno avvertito il 118. Sul luogo dell’incidente sono così giunti i sanitari a bordo di un’ambulanza. Dopo poco, vista la gravità della situazione, è stato chiamato anche un elisoccorso che ha trasportato d’urgenza la vittima all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Da quanto emerso però la bimba sarebbe stata sempre vigile e cosciente.

La piccola paziente è ora ricoverata nel reparto pediatrico in gravi condizioni. I medici che l’hanno in cura non hanno ancora sciolto la prognosi, che resta quindi riservata. I carabinieri giunti nell’appartamento hanno ascoltato le testimonianze dei parenti e dei vicini di casa. Sembrerebbe che la piccola abbia approfittato di un momento di distrazione della madre, impegnata ad accudire il fratellino di un anno, per arrampicarsi sul balconcino. La bimba avrebbe però perso l’equilibrio precipitando al piano di sotto. Dove fortunatamente vi era uno stenditoio fissato alla ringhiera che ha comunque attutito il colpo.