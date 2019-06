Bimba ha male al pancino. E la madre scopre gli abusi del padre

Lamentava spesso dei forti dolori alla pancia e da tempo aveva iniziato a manifestare il suo disagio attraverso alcuni disegni. Segnali che hanno messo in allarme la madre fino a quando sua bimba non le ha confidato tutto.

Secondo qunato ha raccontato la piccola, il padre l'avrebbe toccata e violentata in casa, per oltre due anni fino al 2016. L'uomo avrebbe anche minacciato la figlia di non raccontare niente a nessuno. In quegli anni la bambina frequentava ancora la scuola elementare.

Dopo il terribile racconto, la donna ha sporto denuncia e la bambina è stata ascoltata dagli inquirenti. Come riporta il Messaggero però, l'accertamento ginecologico disposto sulla piccola " non sarebbe sufficiente ad avvalorare la realtà di un abuso " a causa dei troppo tempo trascorso (circa tre anni) dal momento delle violenze.

Il pm ha comunque ritenuto sufficiente la testimonianza della bimba, Ora il padre, originario di Taurisano (Lecce), potrebbe finire sotto processo con l'accusa di violenza sessuale aggravata.