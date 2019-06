Bimba muore investita ​dall'auto della mamma

Stava facendo la retromarcia per uscire dal cortile di casa. Ma non si era accorta che la figlioletta di un anno e mezzo era corsa verso di lei, forse per un ultimo saluto, e non ha fatto in tempo a bloccare l'auto, che ha investito la piccola, uccidendola.

"È una tragedia enorme che colpisce tutto il nostro paese ", ha detto al Corriere della Sera il sindaco di Villarbasse, in provincia di Torino, che assicura vicinanza e supporto alla famiglia.

Ieri, Laura Halca, trentenne di nazionalità romena, stava uscendo di casa, per fare alcune commissioni. Aveva appena salutato la figlioletta, lasciandola in affidamento alla madre, arrivata qualche settimana prima dalla Romania, per stare vicino alla famiglia e passare il tempo con la nipotina. Poi, la donna si era diretta alla macchina e aveva ingranato la retromarcia, per uscire dal cortile. Ma all'ultimo momento, la bimba, forse sfuggita alla mano della nonna, era corsa verso la madre. Il tutto in un attimo, senza dare nemmeno il tempo alla nonna di avvisare la donna, per dirle di fermare l'auto. L'impatto è stato inevitabile e la piccola è stata schiacciata dall'auto della mamma. I vicini, attirati dalle urla di dolore della donna, avevano chiamato i soccorsi immediatamente: i vigili del fuoco erano riusciti a liberare la bimba, incastrato sotto l'auto e i medici avevano cercato di rianimarla. Tutto inutile. All'arrivo dell'elisoccorso, la piccola era già morta.

La madre della bambina è stata indagata per omicidio stradale: si tratta di un atto dovuto. Intanto è stata anche disposta l'autopsia sul corpo della piccola.