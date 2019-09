Bimba nasce morta: indagati tre medici

Si era recata più volte al reparto di Ginecologia e Ostetricia a causa dei forti dolori. Ma i medici l'avevano sempre rimandata a casa. "Non è ancora ora per il parto ", le avevano detto i dottori che non hanno mai riscontrato anomalie.

Poi il dramma. Il 31 agosto scorso, la donna è tornata all'ospedale San Francesco a Nuoro. Sottoposta a tracciato, è emerso che nel suo grembo non c'era più vita. Il cuore della piccola non batteva più e così i medici hanno operato d'urgenza la donna. Per la piccola non c'è stato niente da fare.

Subito è scattata la denuncia. Come spiega l'Unione Sarda, il pm ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati tre medici che hanno visitato la donna sia nel giorno del parto, che nei giorni precedenti. L'ipotesi di reato è quella di interruzione colposa di gravidanza. L'autopsia è stata già eseguita e serviranno tre mesi per avere i risultati.