Bimba ricoverata per il tetano: nessuna vaccinazione

Aveva spasmi e convulsioni: così è stata ricoverata una bimba a Torino sabato sera. I medici sospettano che si tratti di un'infezione da tetano. La notizia sconcertante è che a quanto risulta dalle analisi la piccola - di sette anni - sarebbe inadempiente all'antitetanica. Ma non solo: nessuna delle vaccinazioni considerate obbligatorie dal decreto Lorenzin è stata fatta. E stessa cosa vale per il fratellino di dieci mesi.

Come riporta La Stampa, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città di Torino aveva convocato la bambina il 25 ottobre proprio perché non risultava vaccinata. C'è da vedere, ora, se i genitori intendano o meno presentarsi alla seduta di vaccinazioni.

Secondo i registri dell'Asl, inoltre, sarebbero migliaia i torinesi minori che risultano completamente scoperti sul fronte vaccinale. La piccola - che si trova nel riparto di rianimazione dell'ospedale infantile del Regina Margherita - è in prognosi riservata ma le sue condizioni sarebbero stabili. In giornata saranno effettuati degli esami per verificare se si tratta davvero di un'infezione da tetano.