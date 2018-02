"Le bimbe avevano paura del padre". Così il carabiniere di Latina terrorizzava moglie e figlie

"Avevo incontrato le bambine qualche tempo fa ed erano terrorizzate dal padre" . Ai microfoni dell'Adnkronos Maria Belli, avvocato di Antonia Gargiulo, aiuta a inquadrare l'appuntato scelto Luigi Capasso che questa mattina presto ha sparato alla moglie, che aveva avviato la separazione, con la pistola d'ordinanza ferendola gravemente e poi ha ammazzato le due figlie prima di togliersi la vita.

"La situazione era tesa..." . L'avvocato non ci gira troppo intorno e nel descrivere il legame tra Capasso e la Gargiulo fa capire bene le violenze a cui sono state abituate moglie e figlie prima della carneficina finale. Quando le forze dell'ordine hanno fatto irruzione nella casa in cui viveva la donna e in cui si era barricato il carabiniere tenendo in ostaggio le figlie di 14 e 8 anni. Lì hanno trovato i cadaveri delle piccoline e non distante quello di Capasso che si è tolto la vita dopo un'inutile trattativa di nove ore. "La situazione si era per così dire aggravata quando a settembre lui ha aggredito la moglie davanti alla Findus, sul luogo di lavoro, tanto che sono dovuti intervenire i colleghi di lei a sua difesa" , racconta l'avvocato Belli. Non era certo la prima volta che Capasso dava in escandescenze. "In precedenza l'aveva aggredita anche a casa davanti alle bambine - prosegue il legale ai microfoni dell'Adnkronos - dopo l'episodio di settembre lei ha deciso di separarsi e lui andò via da casa" .