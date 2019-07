Bimbi travolti dal Suv Il video dell'incidente

Le immagini dell'incidente di Vittoria sono impressionanti. L'auto, una Jeep nera, imbocca la traversa dove si trovano, seduti sull'uscio, i due cuginetti di 11 e 12 anni. In un frazione di secondo l'auto sbanda e di fatto investe in pochi istanti i due bimbi. Il primo muore sul colpo, l'altro perde le gambe. La folle corsa dell'autista finisce contro il muro. Nelle immagini si vede il conducente che dopo essere sceso dall'auto si mette le mani tra i capelli dopo aver visto il corpo senza vita del bambino e quello ferito del cuginetto. Poi la fuga dello stesso conducente e delle persone che si trovavano in auto con lui.

Adesso, in questa terribile storia, arriva una voce, quella del padre del bimbo che ha perso la vita. Uno sfogo duro il suo che come ha raccontato ilGiornale, dà voce alla rabbia di chi ha visto la sua famiglia devastata da una perdita così feroice come può essere quella di un figlio: "Dopo l’incidente e vedendo mio figlio a terra, cercavo un telefonino per chiamare il 118, l’ho strappato dalle mani di un uomo che non conoscevo, era l’assassino di mio figlio (prima che si allontanasse, ndr), ma io non lo sapevo". Poi la rabbia si trasforma in sete di giustizia: "L ’abbiamo visto piombare con l’auto e ce lo ha portato via. L’ho visto morire, non ho potuto fare nulla — aggiunge il papà —. Ora deve marcire in galera, non due-tre anni ". E adesso quelle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza non fanno altro che accendere ancora di più il dolore di questi genitori. La figa di "Sasà Greco" è durata poco. La polizia lo ha rintracciato il giorno dopo l'incidente. I passeggeri dell'auto si erano invece recati spontaneamente in caserma. L'uomo che ha spezzato la vita di uno dei bimbi e ha ferito in modo grave l'altro alle spalle ha una sfilza di precedenti senza fine. Nell'auto gli agenti hanno trovato una mazza da baseball e un manganello. E pensare che lo scorso anno Greco era finito in manette perché era alla guida della sua auto con la patente revocata in regime di sorvegliato speciale. Ma tutto ciò non è bastato per tenerlo lontano dalla sua Jeep e dal quel sorpasso azzardato a folle velocità che si è poi concluso con un atragedia che ha sconvolto tutta Vittoria...