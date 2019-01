Bimbo di 4 mesi vomita all'asilo: la maestra lo picchia fino a renderlo cieco

Un bambino di 4 anni ha accusato un malore all'asilo nido, iniziando a vomitare e la maestra ha iniziato a picchiarlo per punizione, presa da un raptus di rabbia e follia, provocandogli danni irreparabili al cervello: il piccolo, infatti, a causa delle botte ricevute, è diventato cieco.

La tragedia in Kansas, negli Stati Uniti, dove Paige Hatfield aveva allestito un asilo nido abusivo, senza alcuna autorizzazione, all'insaputa delle famiglie.

L'unica colpa del bimbo è stata quella di aver vomitato e lei ha perso la testa: dopo l'atrocità commessa, la donna è stata arrestata dalla polizia di Olathe e ora è sotto processo per lesioni gravissime.