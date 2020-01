Bimbo di 5 anni contagiato da tubercolosi ricoverato in ospedale

Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in ospedale a Rovigo dopo essere risultato positivo ai test della tubercolosi. Il piccolo sarebbe già in netta ripresa ma resta sotto stretta osservazione medica.

Avrebbe contratto la malattia in un luogo pubblico, presumibilmente dopo aver avuto contatti con qualcuno che ne era già affetto. Ma al momento, si tratta solo di ipotesi puramente deduttive. Sta di fatto che il bimbo, giovane alunno di una scuola d'infanzia di Rovigo, è ancora in stato di degenza presso il reparto di pediatria dell'ospedale locale e sottoposto a tutte le cure del caso.

A dare conferma della notizia è la Ulss 5 Polesana mediante una nota ufficiale. " In data odierna è pervenuta conferma di positività per tubercolosi in un bambino di 5 anni ricoverato in pediatri e che frequenta una scuola d'infanzia di Rovigo" , si legge nel comunicato. Stando a quanto si apprende, il piccolo sarebbe risultato negativo alla prima indagine per Tbc ma positivo al secondo test di routine eseguito nei giorni scorsi. Da lì, la necessità di un ricovero.

Per ciò che riguarda il rischio di un eventuale contagio per gli altri bimbi o adulti venuti in contatto con lui, non ci sarebbe alcunché da allarmarsi. Ciononostante, poiché è stata evidenziata la presenza di rari bacilli della tubercolosi nell'aspirato gastrico, e pur in assenza di ulteriori sintomi, a scopo prettamente cautelativo i medici della Azienda Ulss 5 "provvederanno a incontrare i genitori ed alunni frequentanti la scuola d'infanzia e a eseguire gli accertamenti previsti dal protocollo regionale per i contatti in un caso d tubercolosi", conclude il comunicato.