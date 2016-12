Bimbo di 750 grammi operato nella notte di Natale: "Ora sta bene"

Nasce alla 25esima settimana di gravidanza, ma durante la notte di Natale sviluppa una perforzione inestinale che poteva costargli caro, l'intervento tempestivo dei medici del Policlinico di Milano gli ha salvato la vita.

La storia di Marco (nome di fantasia, ndr) ha del miracolo. Marco è un bimbo nato prematuro - alla nascita pesava soltanto 750 grammi - che nella notte di Natale ha avuto un problema intestinale. Il piccolo, quindi, è stato trasferito d'urgenza da un ospedale lombardo in cui era nato, alla Fondazione Cà Granda Policlinico di Milano in cui è stato operato. " L'intervento - spiega il direttore della Chirurgia pediatrica del Policlinico di Milano- è stato necessario a causa di una grave perforazione intestinale. Ora il bimbo sta bene e sta affrontando il percorso di assistenza tipico dei bambini nati così prematuri. Il piccolo Marco è venuto alla luce alla 25esima settimana di gravidanza, molto prima delle 40 settimane previste normalmente, perciò complicazioni di questo tipo bisogna aspettarsele".

Il suo peso era di 750 grammi alla nascita: la metà di 1,5 kg, cioè il limite sotto il quale si parla di "bambini piuma". "Il bimbo - spiega Ernesto Leva, direttore della Chirurgia pediatrica del Policlinico, che ha effettuato l'intervento chirurgico - è nato in un altro ospedale e qui si è adattato bene alla vita. Ma poco dopo la nascita ha iniziato a sviluppare i sintomi di una grave perforazione intestinale: i colleghi sono stati molto attenti e hanno capito subito che qualcosa non andava".