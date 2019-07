Bimbo azzannato alla testa da pastore maremmano. È grave

Un bimbo di soli tre anni è stato azzannato alla testa da un cane di razza pastore maremmano abruzzese. Il piccolo è stato trasportato con urgenza in elisoccorso all’ospedale. Sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto emerso stava giocando con l’animale quando improvvisamente è stato azzannato alla testa. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, domenica 14 luglio, in via passeggiata San Giuseppe, poco lontano dal centro di Veroli, comune in provincia di Frosinone.

Il bimbo si trovava con i genitori a casa di alcuni amici di mamma e papà. Spesso la famiglia si recava dalla coppia di conoscenti e il figlio sembra conoscesse bene anche il cane, un pastore maremmano abruzzese, che abita nella casa. Sembra anche, da quanto raccontato, che i due giocassero sovente insieme. Proprio per questo motivo non si riesce infatti a capire cosa abbia portato l’animale ad aggredire il bambino, azzannandolo alla testa. Il bimbo si sarebbe avvicinato al suo compagno di giochi peloso, come faceva tutte le volte che si recava con i genitori in quella abitazione, ma ieri il maremmano è diventato feroce.

I parenti hanno immediatamente allertato il personale medico del 118. I soccorritori, appena giunti sul luogo della tragedia a bordo di un’ambulanza e un’auto medica, hanno preso la decisione di trasportare d’urgenza in elisoccorso il bambino all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. La decisione è stata data anche dalla giovanissima età della vittima, di soli tre anni. Da quanto emerso il bambino non sarebbe in pericolo di vita e sarebbe al momento ricoverato per accertamenti dopo che la ferita è stata chiusa con alcuni punti di sutura.