Bimbo cade dalle scale, la mamma lo afferra al volo ed evita la tragedia

Un riflesso fulmineo per evitare la tragedia, questione di un istante e avrebbe visto il figlio precipitare davanti ai suoi occhi. Le telecamere di sorveglianza di un palazzo nella città colombiana di Medellín hanno ripreso l'attimo fatale in cui stava per compiersi un'incredibile disgrazia: una donna si distrae al telefonino lasciando la mano al figlio che si sporge sulle scale e cade nel vuoto, quando con uno scatto e una presa repentina la madre riesce ad acciuffare la gamba del bambino scampando alla sciagura.

Secondo i media locali la donna si stava recando in un ufficio di una società di costruzioni per sbrigare delle pratiche. Le persone che erano lì presenti, assistendo alla scena, si sono subito rese conto della gravità della situazione e sono intervenute immediatamente in aiuto alla madre.