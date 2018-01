Bambino nero indossa la maglietta "scimmia". Ed è polemica su H&M

Un bambino di colore per pubblicizzare una felpa con la scritta "scimmia". È questa la pubblicità di H&M che ha scatenato molte polemiche.

Sul sito della nota catena di abbigliamento a basso costo, una pubblicità in particolare ha fatto storcere il naso a molte persone. L'immagine è quella di un bambino di colore con una felpa verde. E fino a qui nulla di strano. Il problema è la scritta: "The coolest monkey in the jungle", ossia "La scimmia più cool nella giungla". Ora, non si tratta di essere maliziosi. Ma è vero che molto spesso la parola "scimmia" viene utilizzata come insulto nei confronti delle persone di colore.

Molti i commenti apparsi su Twitter. "È così triste vedere questo tipo di annunci nel 2018 e non ditemi che è un errore sappiamo tutti come funziona l'industria. Vergogna su di voi", scrive un utente. "Non pensate che ci sia qualcosa di sbagliato nella vostra campagna?", continua un altro. E via seguendo con commenti simili. H&M si è quindi scusata con coloro che si sono sentiti offesi e ha prontamente rimosso la pubblicità.