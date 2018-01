"Il binario che ha ceduto stava per essere sostituito"

Nella tragedia costata la vita a tre persone morte dopo il deragliamento del treno di Tre Nord Cremona-Milano potrebbe nascondersi anche una beffa. Infatti, secondo quanto ha raccontato una fonte qualificata all'Agi, proprio quel binario dove il treno è deragliato doveva essere sostituito poche ore dopo l'incidente di Pioltello. A quanto pare proprio vicino al binario su cui viaggiava il treno, rimasto senza copertura per 23 centimetri, ce n'era uno nuovo. Il binario infatti avrebbe sostituito quello vecchio da lì a poche ore. Troppo tardi: il treno infatti ha perso il contatto con il bianrio e dopo 2,3 km si è schiantato. Inoltre come emerso dalle prime ricostruzioni la carrozza 3 ha urtato ben due pali della luce.



Un incidente quello di Pioltello su cui verranno fatte perizie e accertamenti per capire l'esatta dinamica del deragliamento. Rfi ha infatti sottolineato che quella mancata copertura di 23 centimetri non è ancora possibile definire se sia una causa o una conseguenza dell'incidente. Adesso i vigili del fuoco hanno consegnato una relazione alla Procura che dovrà valutare tutti gli aspetti prima di individuare le responsabilità. Intanto decine di feriti sono ancora in ospedale. Tre famiglie invece piangono i loro cari, morti mentre stavano andando a lavoro a bordo di un treno.