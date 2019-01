"Bird Box Challenge": il folle gioco-sfida che spopola sui social

Si chiama Bird Box Challenge ed è la sfida ispirata al film Netflix con Sandra Bullock (Bird Box), diventata una folle e pericolosa moda sui social. Nella giornata di venerdì 11 gennaio, infatti, una 17enne dello Utah ha provocato un incidente stradale, fortunatamente senza vittime, guidando bendata in autostrada. Ma si tratta solo uno dei tanti video pubblicati quotidianamente sul web e sui social con l'hashtag #Birdboxchallenge, mentre si fa qualcosa di azzardato con una benda sugli occhi, imitando appunto i protagonisti della pellicola "Bird Box", costretti a muoversi con gli occhi coperti, in un mondo post-apocalittico, per evitare di incrociare lo sguardo con entità che altrimenti indurrebbero istantaneamente a suicidarsi.

Solo su Instagram, per rendere l’idea, sono oltre 30.000 i post con questo hashtag. C'è chi si dimena con un'ascia in giardino con gli occhi bendati e c'è chi attraversa la strada rischiando di farsi investire.