Bitonto, rissa tra mamme alla recita di Natale dei bambini

Protagonisti dovevano essere i bambini. Invece la recita di Natale in una scuola in provincia di Bari si è trasformata in uno show per le mamme.

Come racconta Repubblica.it, prima dell'inizio dello spettacolo di Natale nella scuola Vito Felice Cassano di Bitonto (Bari) è scoppiata una rissa tra mamme. Due donne infatti hanno iniziato a litigare per un posto in prima fila. Litigio che si è trasformato in una vera e propria rissa che ha fatto saltare la recita dei bimbi. Le mamme prima hanno iniziato ad urlare, per poi passare direttamente alle mani. Una terza donna, estranea alla sceneggiata e incinta, si è sentita male.

La dirigente scolastica è stata quindi costretta ad annullare lo spettacolino che i bimbi avevano preparato per mesi proprio per far felici i propri genitori e un'ambulanza è dovuta intervenire per portare soccorso alla donna incinta. Risultato del comportamento poco maturo delle mamme? I piccoli alunni sono rimasti senza recita.