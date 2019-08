Blitz antidroga nel Comasco: smantellati bivacchi di spaccio

Nel pomeriggio di venerdì 23 agosto il comprensorio del Parco Sorgenti del Lura, nel Comasco, è stata soggetta di un blitz con il fine di prevenire e contrastare le attività di spaccio di stupefacenti. Un maggiore rilievo hanno avuto i controlli svoltisi nelle aree boschive di Villa Guardia: la zona è stata ripetutamente segnalata dai cittadini come luogo di spaccio.

L'operazione

L'operazione è stata concordata nel corso di una riunione del Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica: efficace la sinergia instaurata tra le forze di polizia, la guardia di finanza, la polizia locale e i Comuni interessati. Sono stati impiegati complessivamente 43 agenti, un elicottero e un'unità cinofila. È stato così possibile segnalare due persone per assunzione abituale di sostanze stupefacenti, sequestrare marijuana e caocaina, rimuovere bivacchi utilizzati dai pusher per nascondere materiale illecito. Sono stati effettuati dei controlli su 282 veicoli; su 26 persone identificate 2 risultano essere extracomunitarie.