Bocciato dai prof, ma promosso dai giudici: "Non c'è solo il rendimento"

Era stato bocciato dai suoi professori, ma i giudici del Consiglio di Stato lo hanno promosso. Il caso arriva da un istituto scolastico della provincia di Cremona e vede come protagonista un giovane studente che lo scorso anno, a giugno, era stato bocciato alla conclusione delle lezioni di prima media. Ma il padre dell'alunno fin da subito non ha ben visto la decisione dei docenti e così ha iniziato una lunga battaglia legale contro il Miur e l'istituto scolastico della provincia.

I fatti

Le toghe amministrative del Tar di Brescia, in primo grado, avevano già dato ragione al ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca e alla scuola media cremonese. Poi però è arrivato il colpo di scena quando la sentenza si è ribaltata. I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti accolto il ricorso presentato dal legale del padre e hanno promosso alla classe successiva, la seconda media, il giovane studente "bocciato". Ieri, come riporta il sito online La Provincia di Cremona, al ragazzo è stata notificata l'ordinanza pronunciata dalla sesta sezione del Consiglio di Stato. " L'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento attesi in una o più discipline ", hanno spiegato i giudici del Consiglio di Stato.

Bocciato in prima media dai suoi professori, lo studente può ora festeggiare la sua promozione alla classe successiva grazie alla decisione dalle toghe. E ora, nonostante le lezioni scolastiche siano già iniziate da oltre due mesi, il ragazzino può decidere se frequentare o meno la nuova classe dove ad aspettarlo ci sono i suoi vecchi compagni.

L'ordinanza