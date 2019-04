Boldrini: "C’è ferocia e cattiveria. Snaturato dna degli italiani"

Intervistata da “Tpi”, Laura Boldrini si lascia andare ancora una volta a pesanti affermazioni sull’attuale situazione politica, da lei considerata poco seria e troppo affidata agli slogan.

“C’è ferocia, c’è cattiveria” spiega l’ex presidente della Camera. “È come se avessero voluto in qualche modo snaturare il dna degli italiani e delle italiane, che non è così: non è cattivo, non è feroce. È stato fatto un grande lavoro per convincere tutti che siamo in pericolo” . Dunque la sentenza: “Questo chiaramente sollecita il peggio delle persone. C’è bisogno di competenza, di capacità analitiche e anche di soluzioni realistiche che non gravino sul futuro dei nostri figli” .

Del resto gli ideali della politica sono ben lontani dalla direzione presa dall’attuale governo. “Io ho lavorato 25 anni nelle agenzie delle Nazioni Unite e mi porto dietro quel bagaglio di esperienza. Mi aspettavo di trovare più idealità, più principi, più valori, più capacità di sognare, di vedere il mondo cambiare sulla base delle politiche. Cambiare in meglio vuol dire rendere migliori le condizioni di vita delle persone. Ecco, quando manca questa spinta e invece si concentrano tutte le energie nelle questioni interne io penso che si perda un po’ il senso della politica” .

Terminate le sue dichiarazioni in merito alla condizione italiana, Laura Boldrini smette le vesti del politico per lasciar parlare la donna e la madre. Ancora doloroso il ricordo delle minacce e gli insulti ricevuti durante la sua carriera. Episodi che non hanno ferito soltanto lei, ma anche la figlia. “La cosa più brutta è stata questa: una figlia ventenne che si è vista la madre al centro di minacce, sconcezze, fotomontaggi, violenza” , ricorda la deputata di “Futura”. “Per lei è stato molto complicato, specialmente quando è stata intercettata una lettera con un proiettile rivolta a me. Una ragazza di vent’anni che vede la madre rappresentata in quel modo sui social media, nella sfera pubblica, sicuramente soffre. Quando ha visto che addirittura un sindaco arrivava ad augurarmi lo stupro per farmi tornare il sorriso si è avvilita tanto, penso che abbia sofferto moltissimo. Lei però ha capito che io venivo colpita per i miei valori: sostenere i diritti umani e il loro rispetto, i diritti della donna, come figura sociale e pubblica e non solo familiare, lottare per una rete pulita, non violenta. Perché sono antifascista dichiarata. Perché non mi sono mai nascosta. E quindi alla fine lei si è messa dalla mia parte, ha capito, è diventata mia alleata, mi ha sostenuto, e questa battaglia l’abbiamo vinta insieme” .