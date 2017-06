Bollo auto, prelievo sul conto corrente dal 1°luglio

Tempi duri in arrivo per chi non paga il bollo auto. Infatti dal 1°luglio il Fisco potrà entrare direttamente nel conto corrente per recuperare le cifre delle multe e del bollo auto non pagati. Il tutto attraverso il pignoramento del conto corrente o con un prelievo diretto. La procedura scatterà inannzitutto con alcuni solleciti di pagamento per poi passare al prelievo della somma. E questo tipo di procedure che riguarderanno da vicino tutti coloro che non pagano il bollo auto verranno messe in pratica dal nuovo ente, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che prenderà il posto di Equitalia. Un vero e proprio spauracchio per tutti gli automobilisti. In caso di mancancato pagamento del bollo auto, scatterà immediatamente un sollecito di pagamento. Dal primo sollecito il contribuente avrà a disposizione circa 60 giorni per adeguarsi. Dopo due mesi, l'Agenzia di Riscossione potrà attivare la prcedura diretta per il recupero crediti e quindi arrivare anche al pignoramento del conto corrente, oppure prelevando direttamente quanto dovuto da parte del proprietario del veicolo.