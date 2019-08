Bollo auto, riduzione del 50% per il veicoli tra i 20 e i 29 anni

Una buona notizia per i proprietari di automobile e motocicli di interesse storico. I veicoli e le moto con immatricolazione tra i 20 e i 29 anni potranno accedere alla riduzione del 50% del bollo se in possesso di alcuni requisiti introdotti con la legge di bilancio 2019.

In primis è necessario il certificato di rilevanza storica previsto dal comma 4 dell'art. 60 del codice della strada ovvero l’iscrizione tra uno dei registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico Fmi. Inoltre dovrà essere annotata sulla carta di circolazione il riconoscimento della storicità del mezzo presso la motorizzazione civile.

La riduzione della tassa automobilistica, entrata in vigore da quest'anno con il comma 1048 della legge di bilancio 2019, ha modificando la precedente normativa (che esentava il pagamento solo a decorrere dal trentesimo anno di immatricolazione) introducendo il nuovo comma 1-bis che dispone, appunto, la riduzione alla metà dell'onere in presenza dei requisiti indicati.

Il bollo auto è una tassa regionale che si applica sulla proprietà dell’auto e che tutti i possessori, secondo quanto riportato dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico) devino pagare. L’importo ha validità annuale, 12 mesi, e va versato anche se l’auto non circola L’importo del bollo auto non ha un costo uguale per tutti, ma varia da Regione a Regione, ma soprattutto in base ai Kw del veicolo, valore che è segnalato sul libretto, nel secondo quadrante superiore a destra. Inoltre vi è la variabile della categoria decretata per quanto riguarda l’impatto ambientale.

Per verificare l’importo del bollo è possibile collegarsi al sito dell’Aci o dell’Agenzia delle Entrate, inserire i dati della vettura e scoprire quanto si deve pagare e le scadenze.