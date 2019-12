Bologna, il 70% delle case è senza l'ascensore

Diversi piani di scale da affrontare a piedi che, per chi ha una certa età, diventano una vera e propria sfida. E a Bologna, sono il 70% i palazzi di almeno 4 piani sprovvisti di ascensore.

I dati sono riportati dal Resto del Calino, che cita il report Sfide della longevità, del demografico Gianluigi Bovini, per tanti anni dirigente del settore programmazione del Comune. Il risultato è una fotografia della popolazione italiana anziana, completa di barriere architettoniche che, nei vecchi palazzi bolognesi, rendoni difficile la vita a chi fa fatica a salire le scale a piedi.

Sono l'85% gli anziani che vivono in palazzi di proprietà e, in più, 1 persona su 4 non ha figli, situazione che aumenta le problematiche. Con il passare del tempo poi, si stima un aumento della popolazione anziana che, nel 2042 potrebbe arrivare a superare i 19,5 milioni (il 32% del totale). Crescono anche le persone più longeve, che superano gli 84 anni di età: nel 1982 erano meno dell'1%, ma nel 2065 potrebbero arrivare al 10%.

Ma il problema di salire le scale senza ascensore non riguarda solo gli anziani e l'utilizzo del mezzo può essere una necessità. Lo dimostra la storia di Marco, 66enne, che abita al quinto piano di un complesso residenziale. Secondo quanto racconta il Resto del Carlino, l'uomo è stato colpito da un ictus e da un infarto, nel giro di poco tempo. Ma, data l'impossibilità di far costruire l'ascensore, senza il quale non sarebbe riuscito a salire cinque piani a piedi, ha dovuto trasferirsi, insieme alla moglie, dai parenti. E non sembra aver portato a nulla la loro battaglia, per cercare di dotare lo stabile del montacarichi: " Abbiamo lottato tanto- ha raccontato la moglie- provando anche a costruire un ascensore esterno al palazzo. Niente, non c’è stato verso: burocrazia e regole ce lo impediscono. E come noi ci sono tante altre famiglie che le hanno provate tutte, ma purtroppo ora non sanno più come fare ". Una soluzione, forse ci sarebbe: si tratterebbe di aggistare il regolamento edilizio, consentendo un taglio delle scale pià stretto, per poter ricavare l'incanalatura dove inserire la cabina.