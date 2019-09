Bologna, anziani narcotizzati e derubati in casa

Gli anziani sono ancora nel mirino dei truffatori, I malviventi non si farebbero scrupoli a drogare le loro vittime per poi agire liberamente in casa, derubandola di tutto. Sono almeno due i casi preoccupanti registrati a Bologna negli ultimi tempi. Il numero delle vittime potrebbe essere destinato a crescere ulteriormente ed alcuni episodi simili potrebbero non essere stati ancora denunciati. Proprio per questo motivo le forze dell'ordine chiedono ai cittadini di collaborare segnalando eventuali casi analoghi, in modo di facilitare le operazioni di individuazione degli autori di tali misfatti.

Secondo quanto leggiamo da Il Resto del Carlino il primo colpo si sarebbe verificato in data 3 settembre 2019. In tale occasione, una donna ha seguito un'anziana di 85 anni nel suo appartamento sito in via Saffi, con la scusa di dover discutere con lei di un finto rimborso, fingendo una telefonata con un parente dell'anziana. Ed è qui che i ricordi della vittima si fermano: l'85enne si è infatti svegliata alcune ore dopo con un forte giramento di testa, ritrovandosi la cassaforte di casa del tutto svuotata dei suoi beni in gioielli per un valore di 15 mila euro. La donna è ancora sotto choc per quanto avvenuto.

È presumibile che la ladra sia riuscita a convincere la donna nel farsi consegnare le chiavi della cassaforte, per poi narcotizzare la vittima con l'ausilio di un anestetico. Un episodio molto simile è avvenuto nel comune di Casalecchio di Reno, sempre in provincia di Bologna. Anche in questo caso la vittima è una donna e, anche in questo caso, si è ritrovata con la cassaforte svaligiata. L'episodio è stato denunciato alla stazione dei carabinieri. Le indagini sono ancora in corso e si attendono aggiornamenti sulla vicenda.