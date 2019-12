Bologna, asili nido troppo cari: le famiglie rinunciano

Rette troppo alte e pochi posti disponibili. È quanto emerge da una indagine dell'Ires per il distretto di Pianura Est di Bologna, che mette in luce le difficoltà delle famiglie, che vorrebbero mandare i figli all'asilo nido.

Nei mesi scorsi, i genitori hanno compilato oltre 1.300 questionari e il 21,6% degli intervistati aveva intenzione di iscrivere il figlio al nido, dal momento che era stata presentata la domanda. Ma, come ricorda Libero, successivamento la famiglia ha deciso o è stata costretta alla non iscrizione: alcuni genitori, infatti, avrebbero rinunciato per i costi troppo elevati delle rette, mentre altri non avrebbero potuto mandare i figli all'asilo, per mancata ammissione e inserimento nelle liste d'attesa. Così, il 22% delle mamme si vede costretta a chiedere il part-time dopo la nascita dei figli.

" Rette troppo alte, pochi posti ai nidi, più di una mamma su cinque indotta a chiedere il part-time dopo la nascita di figlia o figlio - ha denunciato Lucia Borgonzoni, candidata leghista alla presidenza della Regione Emilia Romagna- Sono dati che smontano la narrazione del 'magnifico' welfare emiliano romagnolo, tanto cara al Pd. La verità è che c'è tanto da fare sia per garantire il diritto delle donne a essere madri e lavoratrici, sia per tutelare la parità di genere ". Poi ha rilanciato: "Partiamo da questi dati per costruire un nuovo sistema di welfare e potenziare i servizi a disposizione delle famiglie. I problemi non si risolvono raccontandosi che tutto va bene anche quando le criticità sono evidenti ed emergono da numeri e statistiche ".