Bologna, avvelenarono 63enne per rubargli il bancomat: 2 arrestati

I carabinieri di San Lazzaro di Savena e della stazione di Granarolo Emilia, entrambi comuni in provincia di Bologna, hanno arrestato due persone accusate di aver avvelenato un uomo di 63 anni con l’intenzione di rubargli il bancomat e il telefonino, con premeditazione e in concorso morale e materiale tra loro. Il decesso della vittima sarebbe avvenuto in seguito a un arresto cardiaco, provocato con ogni probabilità da una eccessiva somministrazione di farmaci. Il cadavere del 63enne era stato ritrovato dopo circa una settimana dal giorno della denuncia della sua scomparsa da parte della moglie. I militari hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto verso una coppia di coniugi, indagati per rapina pluriaggravata, morte come conseguenza di altro delitto e indebito utilizzo di carte di pagamento.

I coniugi e la loro vittima residenti in provincia di Bologna

In manette sono finiti un 54enne bolognese, residente a Budrio e una 49enne di origini napoletane, residente a Bologna. La vittima è invece un 63enne residente a Bentivoglio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo si era allontanato dalla sua abitazione nella mattinata dello scorso 31 ottobre, a bordo della sua macchina, una Renault Clio. La moglie ne aveva subito denunciato la scomparsa rivolgendosi ai carabinieri di Bentivoglio. Il marito era poi stato ritrovato ormai morto il 6 novembre a Granarolo Emilia. Da quanto emerso in seguito alle indagini avviate dai militari, i due indagati avrebbero incontrato il 63enne e lo avrebbero poi avvelenato con l’intenzione di rubargli sia la tessera del bancomat che il telefonino.

Ucciso per 1.900 euro