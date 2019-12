Bologna, beccato a rubare in condominio nigeriano aggredisce militari

Arriva dalla città di Bologna la notizia dell'ennesimo caso di aggressione commessa da un cittadino straniero nei confronti dei rappresentanti delle forze dell'ordine. I carabinieri, impegnati in un'ordinaria operazione di pattugliamento del territorio, si sono ritrovati ad affrontare la furia dell'extracomunitario, sorpreso a rubare, ed uno di loro è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato la notizia, i fatti si sono verificati durante le prime ore della mattinata di ieri, domenica 8 dicembre. Intorno alle 5:30 del mattino diverse richieste di intervento sono state inoltrate al numero delle emergenze 112: i residenti di un condominio sito in via Pontevecchio denunciavano infatti la presenza di un malvivente che, entrato nel palazzo, stava tentando di introdursi all'interno di un appartamento.

Immediata la risposta dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Bologna, i quali, ricevuta la comunicazione, sono corsi sul luogo segnalato.

Raggiunta in breve via Pontevecchio, una volta entrati nella palazzina i militari hanno colto il responsabile sul fatto. Lo straniero, che non era riuscito ad allontanarsi in tempo dalla zona, è stato infatti sorpreso mentre si trovava ancora sul luogo del furto. Alla vista degli uomini dell'Arma, ha perso letteralmente il controllo. Deciso a guadagnare ad ogni costo una via di fuga, il soggetto non ha esitato a scagliarsi contro i carabinieri che cercavano di immobilizzarlo. Ne è dunque nata una violenta colluttazione, durante la quale uno dei militari è rimasto ferito.

I carabinieri sono comunque riusciti ad avere la meglio sul malvivente, che è stato ridotto in manette e caricato sulla “gazzella”. Tradotto in caserma per le pratiche di identificazione, lo straniero è risultato essere un nigeriano di 31 anni. Regolare nel nostro Paese grazie ad un permesso di soggiorno da rifugiato politico, l'africano aveva già una lunga serie di precedenti alle spalle, specialmente per furto.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, che hanno ricostruito le ultime azioni del nigeriano, il 31enne era riuscito ad introdursi all'interno del condominio ed a forzare la porta di un appartamento servendosi di una grossa pietra.

Dichiarato in arresto per i reati di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale, lo straniero è finito dietro le sbarre e si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Durante la giornata di oggi, sarà sottoposto a giudizio direttissimo.

Nessuna grave conseguenza per il militare rimasto ferito durante la colluttazione con il facinoroso. Accompagnato all'ospedale di Bologna, ha ricevuto una prognosi di 5 giorni per alcune lesioni riportate ad una mano.