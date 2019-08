Bologna, clochard massacra professore: arrestato

Un professore universitario è stato massacrato di botte da un clochard. È successo ieri mattina a Bologna, precisamente sotto il portico di via Santo Stefano: qui verso le ore 8 il docente di 69 anni - mentre stava per tornare a casa - è stato aggredito dall'olandese, che lo ha colpito prima al volto, poi al capo e infine al costato.

Recidivo

L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per lesioni personali aggravate. La vittima è stata immeditamanete trasportata al pronto soccorso del Sant'Orsola, dove ora è ricoverato dopo le medicazioni effettuate alle numerose ferite riportate, giudicate guaribili in 25 giorni. Non si è trattato del primo episodio di estrema violenza da parte dell'olandese: il 52enne negli ultimi giorni aveva già provocato il panico per le strade di Udine e Pordenone; perciò risultava essere denunciato a piede libero. Stando a quanto stabilito dalla Procura della Repubblica di Bologna, il clochard dovrà rimanere rinchiuso all'interno della camera di sicurezza fino all'udienza di convalida dell'arresto (prevista nella giornata di domani).