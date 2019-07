Bologna, la denuncia dell'associazione Lgbt: "Trans presa a sprangate"

Ha scelto di rimanere anonima, perché teme ritorsioni. Soprattutto dopo quanto le è successo due notti fa, nel Bolognese. Secondo quanto riportato da Repubblica Bologna, una transessuale sarebbe, infatti, stata vittima di un'aggressione da parte di una coppia dopo essere stata avvicinata, in strada, per una prestazione. In base a quanto ricostruito dal Movimento Identità Trans, che ha denunciato l'episodio con un lungo post su Facebook, i due avrebbero attirato la trans in una trappola per poi picchiarla insieme ad altre persone. Il fatto costituirebbe la seconda aggressione omofobica, a Bologna, nel giro di pochi giorni, dopo quella al ragazzo picchiato perché vestito da donna.

La vittima, che secondo quanto riportato nel post del gruppo lavorerebbe come sex worker, sarebbe stata adescata da un uomo e una donna italiani con la richiesta di allontanarsi con loro. " La nostra compagna è stata fatta salire in macchina per poi appartarsi in un parcheggio in campagna. La coppia decide di scendere dalla macchina per fumare una sigaretta eanche Desy (nome di fantasia) scende. All'improvviso viene aggredita alle spalle da altri due ragazzi italiani con delle spranghe di ferro e anche la coppia si appresta a colpire la ragazza. Oggi Desy è a casa con grosse contusioni sulle braccia e sulle gambe. Non riesce a camminare ", si legge nel post dell'associazione.