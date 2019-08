Bologna, docente pestato da straniero con precedenti

Brutale episodio di aggressione a Bologna ai danni di un docente universitario italiano, verificatosi in pieno centro.

I fatti si sono svolti nel pomeriggio di sabato e, secondo quanto riferito dai testimoni, si sarebbe trattato di un caso di violenza immotivato. La vittima, un 69enne, è stata infatti attaccata improvvisamente da un clochard di nazionalità olandese, uomo con precedenti specifici, mentre camminava sotto i portici di via Santo Stefano per fare ritorno a casa.

Il docente è stato colpito in pieno volto da alcuni pugni che gli hanno procurato un forte choc iniziale, facendogli perdere i sensi. Caduto a terra esanime, l'uomo è stato aggredito con inaudita violenza dal senzatetto, che ha continuato a colpirlo al volto ed al costato.

Immediata la segnalazione inoltrata al numero unico di emergenza (Nue) da alcuni passanti che hanno assistito alla scena e cercato di soccorrere il 69enne.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile del comando provinciale di Bologna, che hanno provveduto a trarre in arresto lo straniero. Nel contempo, un'ambulanza del 118 provvedeva a trasportare d'urgenza il professore al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Orsola, dove si trova tuttora ricoverato a causa delle numerose lesioni riportate.

In caserma sono emersi tutti i precedenti del 52enne olandese, che solo nelle ultime due settimane si era reso protagonista di simili ed immotivate aggressioni a Udine e Pordenone, per le quali aveva ricevuto semplici denunce a piede libero. Per lui l'incriminazione per lesioni personali aggravate, in seguito alla quale è finito dietro le sbarre in attesa di giudizio direttissimo.

Nessun oggetto di valore che la vittima aveva con sè, come cellulare o portafogli, é stato toccato, quindi non si tratterebbe di un tentativo di rapina.