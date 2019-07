Bologna, fermato marocchino ubriaco: minaccia e ferisce passante

Momenti di tensione durante il pomeriggio dello scorso sabato a Bologna nel quartiere di Navile, dove un cittadino straniero proveniente dal Marocco ha aggredito violentemente un connazionale pur di ricevere da lui del denaro.

Il fatto, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, intorno alle ore 15:30.

Con un coltello a serramanico occultato, il nordafricano, già ubriaco, si aggirava in cerca di soldi facili in via Matteotti, dove ha poi incontrato e fermato la sua vittima. Dopo aver chiesto al connazionale del denaro da utilizzare per l'acquisto di altri alcolici, il magrebino ha dato in escandescenze una volta ricevuta una risposta negativa.

Con la lama puntata al collo, il secondo straniero ha ricevuto delle pesanti minacce, prima di riuscire a libersi. In preda al panico, l'uomo è fuggito all'interno di un bar per chiedere aiuto ed assistenza, dato che il suo aguzzino lo aveva ferito alla gola.

Una volta medicato dal personale del locale, il soggetto ha poi raggiunto la vicina stazione della polizia ferroviaria per denunciare quanto gli era appena accaduto. Gli agenti della Polfer hanno pertanto provveduto ad informare gli uomini della questura di Bologna, che si sono subito attivati per ricercare il responsabile. Quest'ultimo è stato in breve rintracciato grazie anche alle segnalazioni di alcuni residenti, che lo avevano visto camminare per strada mentre stringeva ancora in mano il coltello.

Il marocchino, un 40enne trovato in evidente stato di ebbrezza, è stato fermato e condotto in centrale, dove ha ricevuto una denuncia per tentata rapina aggravata.